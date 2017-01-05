«Трамп с презрением относится к ЦРУ»

Мадрид, , 10:53 — REGNUM «Избранный президентом Соединенных Штатов Дональд Трамп демонстрирует презрение в отношении разведывательной организации, всем своим видом и заявлениями показывая, что не верит донесениям ЦРУ, — отмечает портал. — Шпионское ведомство всерьез опасается, что на него обрушатся репрессии, когда 20 января Трамп займет Овальный кабинет».

«Вы же знаете, я умный парень, мне (в отличие от Обамы) не надо рассказывать об одном и том же разными словами изо дня в день восемь лет подряд, — цитирует El Confidencial интервью нового американского лидера телеканалу Fox News. — Я не думаю, что Россия или Китай стали бы вмешиваться в наши выборы. Кто бы мне ни говорил о том, что это было и что российские хакеры взламывали серверы Демократической партии или компьютеры на избирательных участках — мне до сих пор не представили никаких доказательств. С тем же успехом вломиться в американские сети мог кто-то, развалившийся на диване где-нибудь в Нью-Джерси. И рассказывают о кибератаках те же люди, что говорили о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения».

Обама ввязываться в заочную дискуссию с Трампом не рискнул, однако постарался все же отреагировать на реплику своего сменщика в Овальном Кабинете.

«Независимо от того, насколько вы умны, вам обязательно нужно иметь постоянно самую свежую информацию от разведки, чтобы принять наиболее правильное и лучшее решение», — сказал он в интервью программе The Daily Show.

«Многие эксперты склоняются к мнению, что русские хакеры все-таки помогали Трампу избираться, — заключает испанское издание. — Сегодня новый президент Штатов говорит о необходимости повышения обороноспособности страны, о предстоящем разгроме Исламского государства, но ничего не говорит об обуздании агрессивности Москвы».

Именно этот нюанс, по мнению СМИ и показывает особое отношение Трампа к России.