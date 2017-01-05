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Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»

Политика
«Путь Украины в Европу был заблокирован Россией, – утверждает испанское издание El Economista. – Сегодня Киев уже не обращает внимания на препятствия, чинимые ему Москвой, и твердо держит курс в Евросоюз»
Воздух
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Воздух

Киев, 5 Января 2017, 10:50 — REGNUM  Столь громкое заявление, попахивающее международным скандалом интернет-портал делает, правда, не на основе собственного анализа каких-либо документов, фактов и событий, а исключительно доверяя словам посла незалежной в Мексике, из которой, ему, вне всякого сомнения, все видно гораздо лучше, чем с Крещатика или Майдана.

«По словам посла Украины в Мексике Руслана Спирина, путь Украины в ЕС заблокирован Россией. Россия вторглась после свержения Януковича на территорию Украины, нарушив соглашение, о непересмотре и неизменности границ, сложившихся после второй мировой войны, — пишет издание. — Путин, когда Украина уже добилась всего необходимого и готова была подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС, заставил Януковича отказаться от этого и вступить в Таможенный союз. Украине пообещали нефть, газ и деньги в обмен на отказ от ЕС».

«Теперь мы защищаем не только наши дома и наши семьи, но и территорию всего Евросоюза, Европы и мира от агрессора, — сказал Спирин. — Мы боремся за демократию против полицейской диктатуры, за будущее против прошлого, мы являем собой борьбу цивилизации против варваров».

Спирин Руслан Николаевич. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Мексике с 25 января 2012 года. С 2013 года совмещает эту должность с постами Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Коста-Рике и Гватемале, а с 2014 года — еще и с аналогичными постами в Панаме и Белизе.

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