Первое заседание в 2017 году премьер-министр РФ проведёт в Сочи

Москва, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 5 января, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Южный Федеральный округ. Премьер-министр проведет в Сочи заседание, главной темой обсуждения которого станет ход дальнейшего использования спортивных объектов, оставшихся «в наследство» после проведения зимних Олимпийских игр-2014, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию на сайте Кремля.

Уже известно, что в совещании также примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр спорта Павел Колобков, глава Минкульта РФ Владимир Мединский, министр финансов Анатолий Силуанов, представители министерств и ведомств.

Напомним, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры Сочи принял в 2014 году. Всего в рамках подготовки к спортивным соревнованиям мирового уровня было построено и введено в эксплуатацию 42 новых объекта размещения на 24 тыс. номеров, многие из которых функционируют под управлением ведущих мировых гостиничных сетей. Также реконструировано 28 отелей на 7,2 тыс. номеров. Туристическими символами Сочи стали Олимпийский парк, гоночная трасса «Сочи-автодром», главный медиацентр фонда «Талант и успех», тематический парк «Сочи-парк» (русский Диснейленд) АО «Сочи-парк», набережная Имеретинской низменности.

В настоящее время завершается реконструкция главного спортивного объекта — центрального стадиона Сочи «Фишт» на 40 тыс. мест. В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций FIFA (три групповых, один полуфинальный), в 2018 году — матчи уровня до ¼ финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.