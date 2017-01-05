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Минтруда США грозит Google разорвать все компании с правительством

Политика
Интернет-гигант пытается диктовать свои условия государству

Вашингтон, 5 Января 2017, 08:38 — REGNUM  Министерство труда США собирается через суд запретить американской интернет-компании Google запретить вести бизнес с федеральным правительством, если фирма не передаст в распоряжение властей конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Associated Press.

Сообщается, что 4 января юристы министерства труда США подали иск в суд по административным делам. В исковом заявлении указано, что интернет-гигант Google неоднократно отказывался предоставлять министерству информацию о компенсационных выплатах своим служащим, а также другую информацию.

В Минтруда США пояснили, что вся эта информация о сотрудниках Google нужна американскому правительству для того, чтобы удостовериться, что в базирующейся в Калифорнии компании нет дискриминации в отношении служащих по половым или расовым признакам.

Google свою вину не признает и заявляет, что на запросы министерства труда США предоставлены сотни тысяч данных по своим сотрудникам. Однако, некоторые данные о своих сотрудниках по запросу Минтруда Google передавать не будет, так как расценивает это как посягательство на личную информацию.

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