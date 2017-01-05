Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»

Бухарест, , 05:55 — REGNUM Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в том, что российские хакеры якобы устроили кибератаки во время президентских выборов в США, это сумасшествие. Такое мнение высказал румынский Марсель Лехел Лазар, более известный под псевдонимом Guccifer, который сейчас отбывает наказание на родине за взлом электронной почты ряда политиков, включая и бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом Лазер заявил в интервью из тюрьмы каналу Fox News.

«Американцы сошли с ума из-за этого «русского дела», будто русские вторгаются в Соединенные Штаты», — подчеркнул Guccifer, добавив, что «это безумие, истерия»

Он также назвал обвинение США в адрес РФ «фейковой кибервойной». Интервью было сделано до того, как США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Тогда Лазар говорил, что в связи с якобы совершенными хакерами из РФ кибератаками Вашингтон начнет «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан.

Напомним, что румынский хакер был приговорен в сентябре 2016 года к 52 месяцам тюрьмы федеральным судом в Александрии (штате Виргиния). Сейчас он отбывает наказание в тюрьме в Румынии. После этого ему придется отбыть срок еще и в США. Во время президентской гонки в США Guccifer первым опубликовал частный электронный адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Это, в свою очередь, повлекло масштабный скандал.

В конце декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских граждан за совершенные, по мнению США, кибератаки российскими хакерами. В канун Нового года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей.

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