Четверг, 05 Января 2017 года
07:07:55 МСК

Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»

Политика
Попытки США обвинить Россию в кибератаках на свою избирательную систему напоминают истерию, считает румынский хакер

Бухарест, 5 Января 2017, 05:55 — REGNUM  Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в том, что российские хакеры якобы устроили кибератаки во время президентских выборов в США, это сумасшествие. Такое мнение высказал румынский Марсель Лехел Лазар, более известный под псевдонимом Guccifer, который сейчас отбывает наказание на родине за взлом электронной почты ряда политиков, включая и бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом Лазер заявил в интервью из тюрьмы каналу Fox News.

«Американцы сошли с ума из-за этого «русского дела», будто русские вторгаются в Соединенные Штаты», — подчеркнул Guccifer, добавив, что «это безумие, истерия»

Он также назвал обвинение США в адрес РФ «фейковой кибервойной». Интервью было сделано до того, как США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Тогда Лазар говорил, что в связи с якобы совершенными хакерами из РФ кибератаками Вашингтон начнет «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан.

Напомним, что румынский хакер был приговорен в сентябре 2016 года к 52 месяцам тюрьмы федеральным судом в Александрии (штате Виргиния). Сейчас он отбывает наказание в тюрьме в Румынии. После этого ему придется отбыть срок еще и в США. Во время президентской гонки в США Guccifer первым опубликовал частный электронный адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Это, в свою очередь, повлекло масштабный скандал.

В конце декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских граждан за совершенные, по мнению США, кибератаки российскими хакерами. В канун Нового года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прокомментировал заявление Ассанжа о взломе почты главы штаба Клинтон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
ещё главное