ЦРУ надеется на улучшение отношений между Россией и США

С приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа отношения между двумя странами могут наладиться, считают в ЦРУ

Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан надеется, что в течение следующих нескольких лет отношения между Россией и США улучшатся. Об этом он заявил в интервью телекомпании PBS.

Джон Бреннан подчеркнул, что налаживание связей между Москвой и Вашингтоном «чрезвычайно важно для стабильности в мире».

По словам директора ЦРУ, нет причин, чтобы говорить о начале новой холодной войны. Приход к власти в США новой администрации Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений между двумя странами, сказал Бреннан.

Напомним, что ранее Джон Бреннан обвинил Россию в использовании тактики выжженной земли в Сирии, при этом директор ЦРУ заявил, что «США никогда не стали бы делать ни в одном из военных конфликтов».

До этого в штабе международной коалиции под руководством США в Ираке и Сирии признали, что удары коалиции с начала антитеррористической операции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привели к гибели 188 мирных граждан.