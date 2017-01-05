CNN извинился за высказывание об «Ассанже-педофиле»

Во второй половине дня 4 января телекомпания удалила не соответствующие действительности выдержки из выступления своего аналитика со странице в Twitter и принесла извинения

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM CNN, побоявшись судебного разбирательства с WikiLeaks, извинился за то, что один из обозревателей телеканала назвал основателя сайта Джулиана Ассанжа педофилом. Об этом сообщает журнал Hill.

Руководство CNN удалило из Twitter ссылку на видео с сюжетом, где Ассанж был назван педофилом. Вместо этого материала телеканал разместил в микроблоге заявление с извинениями, в котором говорилось, что в настоящее время Швеция добивается экстрадиции Ассанжа, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, однако телеканал не располагает доказательствами того, что среди женщин были несовершеннолетние.

«Мы сожалеем об ошибке», — сказано в заявлении CNN.

Ранее обозреватель CNN Филип Мадд в среду, 4 января, в эфире утренней телепередачи «New Day» назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «педофилом, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне».

Мадд служил в ЦРУ США в 1985—2005 годах, потом до 2010 года он работал в руководстве ФБР. На протяжении последних лет он является одним из штатных аналитиков телеканала CNN.

В ответ на обвинения Мадда в адрес Ассанжа в микроблоге WikiLeaks в Twitter появилось сообщение, в котором говорится, что сайт подаст на CNN в суд за клевету, если в течение 48 часов телеканал не выпустят в эфир часовое опровержения этого сюжета.

Как заявили ТАСС в пресс-службе телеканала, Мадд «сожалеет о сказанном».

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