CNN извинился за высказывание об «Ассанже-педофиле»
Вашингтон, 5 Января 2017, 04:58 — REGNUM CNN, побоявшись судебного разбирательства с WikiLeaks, извинился за то, что один из обозревателей телеканала назвал основателя сайта Джулиана Ассанжа педофилом. Об этом сообщает журнал Hill.
Руководство CNN удалило из Twitter ссылку на видео с сюжетом, где Ассанж был назван педофилом. Вместо этого материала телеканал разместил в микроблоге заявление с извинениями, в котором говорилось, что в настоящее время Швеция добивается экстрадиции Ассанжа, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, однако телеканал не располагает доказательствами того, что среди женщин были несовершеннолетние.
«Мы сожалеем об ошибке», — сказано в заявлении CNN.
Ранее обозреватель CNN Филип Мадд в среду, 4 января, в эфире утренней телепередачи «New Day» назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «педофилом, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне».
Мадд служил в ЦРУ США в 1985—2005 годах, потом до 2010 года он работал в руководстве ФБР. На протяжении последних лет он является одним из штатных аналитиков телеканала CNN.
В ответ на обвинения Мадда в адрес Ассанжа в микроблоге WikiLeaks в Twitter появилось сообщение, в котором говорится, что сайт подаст на CNN в суд за клевету, если в течение 48 часов телеканал не выпустят в эфир часовое опровержения этого сюжета.
Как заявили ТАСС в пресс-службе телеканала, Мадд «сожалеет о сказанном».
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