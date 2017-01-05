В ответ на требования СБУ: Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину

В Киеве заявление французского политика о Крыме восприняли в штыки и пригрозили запретить Ле Пен въезд в страну

Париж, , 04:25 — REGNUM Пресс-секретарь лидера «Национального фронта» прокомментировал сообщения о возможном запрете на въезд на Украину для кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Представитель политика заявил, что Марин Ле Пен в любом случае не собиралась ехать на Украину, пишет Reuters.

«Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Республики», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что ранее глава французской партии «Национальный фронт» в интервью BFM TV заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. Ле Пен отметила, что в Крыму прошел референдум, по результатам которого стало ясно, что жители полуострова хотят присоединиться к РФ.

«Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», — говорила Ле Пен. До этого она также пообещала, что в случае победы на президентских выборах во Франции признает Крым российской территорией.

Такие заявления не могли не возмутить украинские власти. Поэтому 3 января руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сказал, что Марин Ле Пен может быть закрыт въезд на Украину из-за ее слов о легитимности вхождения Крыма в состав России.

Правда, Ткачук отметил, что решение по этому вопросу принимает не только спецслужбы, но и МИД Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

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