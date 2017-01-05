Четверг, 05 Января 2017 года
05:36:58 МСК

В ответ на требования СБУ: Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину

Политика
В Киеве заявление французского политика о Крыме восприняли в штыки и пригрозили запретить Ле Пен въезд в страну

Париж, 5 Января 2017, 04:25 — REGNUM  Пресс-секретарь лидера «Национального фронта» прокомментировал сообщения о возможном запрете на въезд на Украину для кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Представитель политика заявил, что Марин Ле Пен в любом случае не собиралась ехать на Украину, пишет Reuters.

«Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Республики», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что ранее глава французской партии «Национальный фронт» в интервью BFM TV заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. Ле Пен отметила, что в Крыму прошел референдум, по результатам которого стало ясно, что жители полуострова хотят присоединиться к РФ.

«Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», — говорила Ле Пен. До этого она также пообещала, что в случае победы на президентских выборах во Франции признает Крым российской территорией.

Такие заявления не могли не возмутить украинские власти. Поэтому 3 января руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сказал, что Марин Ле Пен может быть закрыт въезд на Украину из-за ее слов о легитимности вхождения Крыма в состав России.

Правда, Ткачук отметил, что решение по этому вопросу принимает не только спецслужбы, но и МИД Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ требует от МИД Украины запретить Марин Ле Пен въезд в страну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
ещё главное