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СМИ: Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы

Политика
Он может сменить действующего лидера на посту президента в случае отставки

Каракас, 5 Января 2017, 03:12 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового вице-президента страны. Им стал 42-летний губернатор штата Арагуа Тарек эль-Аиссами. В случае досрочной отставки действующего лидера именно он будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов. Об этом в среду, 4 января, сообщил телеканал Telesur.

Эль-Аиссами назначен на должность вице-президента в период с 2017 по 2018 год. Также Мадуро принял решение и о ряде других перестановок в кабмине.

Так, несколько ведомств будут объединены в одно — в Министерство экономики и финансов. Его возглавит депутат от штата Мерида, преподаватель экономики Рамон Лобо.

А министерство нефтяной промышленности крупнейшей страны в Южной Америке по экспорту черного золота теперь возглавит Нельсон Мартинес. Ранее этот пост занимал Эулохио дель Пино.

Отметим, что сейчас Венесуэла переживает не лучшие времена. Здесь негативными факторами оказались и галопирующая инфляция, и падение цен на нефть, и дефицит товаров, и институциональный кризис между исполнительной и законодательной ветвями власти. Все это вместе привело к экономическому коллапсу.

Тяжелая экономическая ситуация в стране активно используется лидерами оппозиции. В начале марта 2016 год оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти Мадуро до окончания срока его полномочий.

В конце октября благодаря содействую Ватикана представители оппозиции и официальной власти в Венесуэле сели за стол переговоров. Однако недавно оппозиционеры отказали продолжать переговоры, если Мадуро не пойдет на уступки. Как ранее передавало ИА REGNUM, в итоге венесуэльский лидер был вынужден пойти на новые уступки — из тюрьмы был выпущен оппозиционный кандидат на пост президента на выборах 2006 года Мануэль Росалес.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Мадуро пошел на новые уступки оппозиции

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