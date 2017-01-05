МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе

Глава МИД Австрии выразил свое мнение по поводу ситуации на Украине

Вена, , 02:15 — REGNUM Австрия считает Россию виновной в украинском кризисе, но предлагает перестать постоянно оглядываться назад в этом вопросе. Такое мнение выразил в интервью газете Bild австрийский министр иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Отвечая на вопрос о то, считает ли Курц, что Россия виновата в украинском кризисе, глава МИД ответил: «Да. Однако нет смысла постоянно оглядываться назад».

Ранее Себастьян Курц в своем микроблоге в Twitter сообщал, что Австрия намерена выделить Украине ещё €2 млн для гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Также глава австрийского МИД сообщал, что посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая «обеспечивает чистой водой более 400 тыс. человек в Мариуполе благодаря поддержке Международного комитета Красного Креста».

Напомним, что 3−4 января Себастьян Курц вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Донецкую область. Как сообщали в украинском внешнеполитическом ведомстве, целью визита было ознакомление руководителя Курца в начале председательства этой страны в ОБСЕ по состоянию выполнения минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

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