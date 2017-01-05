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Чуркин: Спецпосланник ООН получил приглашение на встречу по Сирии в Астану

Политика
Переговоры намечены на 23 января

Астана, 5 Января 2017, 01:48 — REGNUM  Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура приглашен на встречу по урегулированию ситуации в САР, которая пройдет в Астане (Казахстан). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин, передают РИА Новости.

Чуркин подтвердил приглашение де Мистуры в Астану. Но при этом отметил, что, возможно, на мероприятии будет присутствовать не лично спецпосланник генсека ООН, а кто-то из его представителей.

Россия приветствует любую позитивную роль, отметил Чуркин, говоря о роли, которую будут играть другие страны в процессе разрешения сирийского конфликта. При этом постпред при ООН не уточнил, какую именно задачу могут выполнять другие государства в урегулировании ситуации, в том числе и на переговорной площадке в Астане.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Эти переговоры в Астане должны будут дополнить женевские договоренности. Для обсуждения подготовки к переговорам российские эксперты прибудут в Турцию 9−10 января, говорил глава турецкого МИД.

В МИД Казахстана ранее заявляли, что переговоры по решению сирийского конфликта в Астане возможны только в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня. В свою очередь, представители так называемой сирийской оппозиции объявили о прекращении подготовки к переговорам в Астане, обвинив правительство САР в нарушении режима перемирия.

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