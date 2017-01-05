Четверг, 05 Января 2017 года
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Трамп назначил трех высокопоставленных сотрудников аппарата Белого дома

Политика
По мнению руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса, эти люди сыграют ключевую роль в достижении намеченных республиканцами целей

Вашингтон, 5 Января 2017, 00:30 — REGNUM  Новый американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении трех высокопоставленных сотрудников аппарата Белого дома. Ими стали соратники Трампа по партии. Об этом сообщается в распространенном заявлении.

Как отметил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рейнс Прибас, чтобы реализовать планы избранного президента сделать Америку вновь великой, нужна команда людей, которые способны действовать и начать работу с первого же дня.

Так, заместителем руководителя аппарата стала Кэти Уолш. До этого она занимала пост руководителя аппарата сотрудников в Национальном комитете Республиканской партии. Рик Дирборн назначен заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по вопросам законодательства. Ранее он руководил аппаратом сотрудников сенатора республиканца от штата Алабама Джеффа Сешнса. Дирбор был исполнительным директором переходной команды Трампа.

На должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома по вопросам оперативной деятельности выбран Джо Хэгин. Он 14 лет работал в администрациях таких президентов-республиканцев как Рональд Рейган, Буш-старший и Буша-младший.

Рейнс Прибас подчеркнул, что Кэти Уолш, Рик Дирборн и Джо Хэгин будут играть важную роль. Роль в условиях, когда республиканцы хотят добиваться всех ключевых приоритетов, выработанных для США.

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