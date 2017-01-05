Эрнест и Псаки рассказали Спайсеру, каково это — работать в Белом доме

Вашингтон, , 00:14 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, который 20 января уйдет в отставку вместе с администрацией Барака Обамы, сообщил, что обсудил с сменяющим его Шоном Спайсером работу в Белом доме. В разговоре приняла участие также и Джен Псаки. Об этом Эрнест в среду, 4 января, заявил на брифинге журналистам.

По словам уходящего пресс-секретаря, 3 января он встретился с Спайсером, которого избранный президент США назначил преемником Эрнеста. Так, вместе с Джен Псаки, ранее занимавшей пост представителя госдепартамента, а до 20 декабря находящаяся должности директора по коммуникациям в Белом доме, рассказали будущему пресс-секретарю, какового это — работать в Белом доме.

Джош Эрнест поделился с преемником опытом и своим подходом к работе. Однако Пресс-секретарь не рассказала, как именно Спайсен планирует выстроить свою работу с представителями СМИ. Пока неизвестно также, станет ли преемник Эрнеста устраивать ежедневные пресс-брифинги.

Как ранее писало ИА REGNUM, в декабре Дональд Трамп назначил на пост пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. До этого последний работал директором по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии. Заняли еще три ключевые должности в сфере коммуникации еще несколько соратником избранного президента. Хоуп Хикс — директор по стратегическим коммуникациям, Джейсон Миллер — директор по стратегическим коммуникациям, Дэн Скавино — директор по социальным СМИ.

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