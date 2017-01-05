Четверг, 05 Января 2017 года
01:05:01 МСК

Эрнест и Псаки рассказали Спайсеру, каково это — работать в Белом доме

Политика
Уходящий пресс-секретарь Белого дома поделился опытом со своим преемником

Вашингтон, 5 Января 2017, 00:14 — REGNUM  Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, который 20 января уйдет в отставку вместе с администрацией Барака Обамы, сообщил, что обсудил с сменяющим его Шоном Спайсером работу в Белом доме. В разговоре приняла участие также и Джен Псаки. Об этом Эрнест в среду, 4 января, заявил на брифинге журналистам.

По словам уходящего пресс-секретаря, 3 января он встретился с Спайсером, которого избранный президент США назначил преемником Эрнеста. Так, вместе с Джен Псаки, ранее занимавшей пост представителя госдепартамента, а до 20 декабря находящаяся должности директора по коммуникациям в Белом доме, рассказали будущему пресс-секретарю, какового это — работать в Белом доме.

Джош Эрнест поделился с преемником опытом и своим подходом к работе. Однако Пресс-секретарь не рассказала, как именно Спайсен планирует выстроить свою работу с представителями СМИ. Пока неизвестно также, станет ли преемник Эрнеста устраивать ежедневные пресс-брифинги.

Как ранее писало ИА REGNUM, в декабре Дональд Трамп назначил на пост пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. До этого последний работал директором по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии. Заняли еще три ключевые должности в сфере коммуникации еще несколько соратником избранного президента. Хоуп Хикс — директор по стратегическим коммуникациям, Джейсон Миллер — директор по стратегическим коммуникациям, Дэн Скавино — директор по социальным СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Программу Трампа в Белом доме реализуют Спайсер, Хикс, Миллер и Скавино

Читайте развитие сюжета: Трамп назначил трех высокопоставленных сотрудников аппарата Белого дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
ещё главное