Глава МИД Чили: «Боливия не в силах изменить Закон всемирного тяготения»

В споре между Боливией и Чили все решает не последний дюйм. А 4, 6 градуса

Сантьяго, , 23:14 — REGNUM Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос еще раз заявил, что Силала — это международная река, которая течет из Боливии в Чили. А не является собственностью только боливийской стороны. При этом он подчеркнул, что Боливия не может изменить Закон всемирного тяготения, сообщает W Radio.

Территория русла реки Силала имеет наклон в 4, 6 градуса, благодаря чему эта река, повинуясь законам природы, течет из Боливии в Чили, приводит издание Terra выводы геологов и картографов, изучивших данный вопрос.

Напомним, что в мае 2016 года Чили обратилась с иском в Международный суд в Гааге, в котором отвергла претензии Боливии на реку Силала. И потребовала признать право использования ее вод как международной реки. «Мы считаем, что наука на нашей стороне», уверен Эральдо Муньос, комментирует EFE.

Однако, власти Боливии уверены, что истоки Силалы находятся в боливийском департаменте Потоси, откуда через искусственные каналы отводятся на соседнюю территорию. В апреле 2009 года оба правительства достигли предварительного соглашения, согласно которому Чили обязалась платить за использование 50 процентов воды из реки Силала. Но соглашение не было выполнено. А в 2010 году отменено, когда Чили приняла решение приостановить переговоры с Боливией по спорным вопросам, комментирует Prensa Latina.

Кроме этого, Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.

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