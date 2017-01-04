СМИ: Новым послом Великобритании в ЕС станет Тим Барроу

3 января 2017 г. посол Великобритании в Европейском союзе (ЕС) Иван Роджерс неожиданно объявил о своей отставке

Лондон, , 22:53 — REGNUM Новым послом Великобритании в Европейском союзе (ЕС) назначен экс-посол Британии в России Тим Барроу. Об этом, как передает ВВС, сообщают источники в британском МИД.

«Барроу сменит на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 г. и уходит с этого поста раньше запланированного срока», — говорится в сообщении.

Таким образом, ключевую роль в переговорах по выходу Британии из ЕС предстоит сыграть именно Барроу.

Напомним, 3 января 2017 г. посол Великобритании в Европейском союзе (ЕС) Иван Роджерс неожиданно объявил о своей отставке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС. В качестве главных причин такого решения британские граждане называли, прежде всего, недовольство социальной и миграционной политикой «единой Европы».

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