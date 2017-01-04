В Гаити окончательно завершилась эпопея с президентскими выборами

«На выборах было массовое мошенничество. Но эти нарушения не влияли на ход избирательного процесса»

Порт-о-Пренс, , 22:22 — REGNUM Бизнесмен Жовенель Моиз объявлен официальным победителем президентских выборов в Гаити. Голосование прошло 20 ноября, окончательные итоги избирательная комиссия огласила 29 декабря, однако этот результат опротестовали политические соперники Моиза, заявившие о подлогах в ходе подсчета голосов. После того, как Избирательный трибунал пересчитал 12% бюллетеней, он подтвердил победу кандидата от проправительственной партии, сообщает Euronews.

«В ходе выборов было массовое мошенничество. Но эти нарушения не влияли на ход избирательного процесса». К такому парадоксальному выводу пришел Избирательный трибунал Гаити, сообщает La Radio del Sur.

Полномочия президента Мишеля Мартейи истекли в феврале 2016 года. Однако прошедшие в октябре 2015 года выборы были признаны несостоявшимися из-за обвинений в нарушениях и махинациях, что в итоге привело к вакууму власти в стране. На протяжении года страну возглавлял временный президент Жоселерм Привер, сообщает BBC.

Жовенелю Моизу 48 лет, он успешный бизнесмен, занимается экспортом бананов. Своей главной задачей он видит возрождение экономики Гаити и ликвидацию последствий стихийных бедствий, писало ранее ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаити: пересмотра итогов выборов не будет