В новгородском Шимске 12 февраля состоится местный референдум

Шимск, Новгородская область, , 21:59 — REGNUM В Новгородской области 12 февраля 2017 года состоится местный референдум по поводу преобразования Шимского городского поселения в Шимском муниципальном районе. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, на референдум будет вынесен один вопрос о разделении поселения на два.

В составе Шимского городского поселения хотят оставить один населённый пункт — рабочий посёлок Шимск (административный центр района), а ещё 23 деревни, которые сейчас входят в состав Шимского городского поселения, включить в состав нового, Коростынского сельского поселения.

Пока в Шимском районе — четыре поселения, в том числе Шимское городское и три сельских: Подгощское, Уторгошское и Медведское.

Согласно областному законодательству о местном референдуме, он будет признан состоявшимся при участии в голосовании не менее 50% избирателей. В настоящее время в составе Шимского городского поселения насчитывается чуть более двух тысяч избирателей.