Среда, 04 Января 2017 года
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Трамп прокомментировал заявление Ассанжа о взломе почты главы штаба Клинтон

Политика
«Джулиан Ассанж сказал, что «взломать электронную почту (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона) Подесты мог бы 14-летний подросток»
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Вашингтон, 4 Января 2017, 20:41 — REGNUM  Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, согласился с мнением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, раскритиковавшего систему кибербезопасности Демократической партии.

«Джулиан Ассанж сказал, что «взломать электронную почту (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона) Подесты мог бы 14-летний подросток», — написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter. — Почему же Демократический национальный комитет был так неосторожен?»

По словам избранного главы Белого дома, Ассанж также подтвердил, что власти Российской Федерации (РФ) не имеют отношение к передаче «секретной информации» порталу WikiLeaks, пишет ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама уже назвал «ответственными» за кибератаки и «слив» конфиденциальной почты кандидата от демократов Хиллари Клинтон и главы избирательного штаба демократов Джона Подесты, которые могли повлиять на исход выборов в США, РФ и лично президента Владимира Путина. Впрочем, никаких доказательств наличия «руки Кремля» в хакерских атаках предоставлено не было.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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