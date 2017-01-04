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«Коллапс в аэропорту Калининграда — то, чего добивается Запад после Крыма»

Политика
Мнение источника, близкого к силовым структурам российского эксклава
Попытка отбуксировать аварийный аэробус со взлётки калининградского аэропорта
Иллюстрация: Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru
Попытка отбуксировать аварийный аэробус со взлётки калининградского аэропорта

Калининград, 4 Января 2017, 20:12 — REGNUM  Вчерашнее авиапроисшествие в калининградском аэропорту «Храброво» и сегодняшний коллапс, возникший в единственных воздушных воротах региона, взаимосвязан с затянувшимся строительством всего аэропортового комплекса Калининградской области. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 4 января, источник, близкий к силовым структурам российского эксклава.

«У данного конкретного происшествия (жёсткой посадки аэробуса «Аэрофлота». — ИА REGNUM ) и многолетних проблем со строительством и модернизацией «Храброво» есть взаимосвязь», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его данным, несколько лет назад из государственной системы были уволены люди, которые, в частности, контролировали исполнение госзаказа в калининградском аэропорту. «Этих сотрудников убрали, сейчас некоторые из них работают, например, в Роскосмосе, — продолжил источник. — А пришли люди, которые, судя по всему, упустили ситуацию в ключевом объекте жизнедеятельности Калининградской области».

«Сейчас пытаются на лётчиков перевести все стрелки, но это совершенно неверно, — считает собеседник ИА REGNUM. — Руководству региона, как можно скорей, нужно брать ситуацию по аэропорту под жесточайший контроль, поскольку сбои в транспортной доступности Калининграда — это главное, чего добивается Запад после Крыма».

ИА REGNUM напоминает, что строительство аэропортового комплекса «Храброво» длится уже более 10 лет (сразу после того, как была обанкрочена региональная авиакомпания «КД авиа»). Ожидалось, что чемпионат мира по футболу в 2018 году подстегнёт власти к форсированной реконструкции аэропорта. Однако темпы строительства не выросли даже после вмешательства президента Владимира Путина в декабре 2015 года.

По данным на октябрь 2016 года, «Храброво» будет полностью реконструирован лишь за 2,5 месяца до начала ЧМ-2018.

Стоит отметить, что граждане России могут побывать в Калининграде по паспорту РФ только воздушным путём. Путешествие по железной дороге или автомобильным транспортом возможно лишь при предъявлении властям Литвы заграничного паспорта.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что сегодня, 4 января, врио губернатор Калининградской области Антон Алиханов прибыл на место ЧП в «Храброво» к концу рабочего дня, когда аэропорт отменил порядка 20 рейсов по причине отсутствия техники для буксировки повреждённого аэробуса.

Врио губернатора сообщил, что берёт ситуацию под личный контроль, а также выложил фотографии повреждённого аэробуса, подписав снимки: «Фото: Антон АЛИХАНОВ».

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