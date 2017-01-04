В Румынии утверждено новое левоцентристское правительство

Бухарест, , 19:37 — REGNUM Парламент Румынии утвердил 4 января новое правительство страны во главе с социал-демократом Сорином Гриндяну. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за утверждение Кабмина проголосовали 296 парламентариев, против — 133.

В поддержку кабинета министров помимо депутатов от правящей коалиции социал-демократов (СДПР) и Альянса либералов и демократов (ALDE) высказались парламентарии от Демсоюза венгров Румынии и депутаты, представляющие нацменьшинства. В то же время против голосовали представители пропрезидентской Национал-либеральной партии, Союза за спасение Румынии и партии «Народное движение» экс-президента Траяна Бэсеску.

«Благодарю за поддержку! Правительство будет руководствоваться ответственностью, скромностью и уважением к румынам. Бог в помощь!» — обратился к депутатам после голосования Сорин Гриндяну. Сегодня же новое правительство принесет присягу и проведет первое заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшихся 11 декабря в Румынии парламентских выборах уверенную победу одержали социал-демократы, получившие право сформировать правительство.

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