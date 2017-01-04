Ле Пен: Страны ЕС должны отказаться от евро

3 января 2017 г. лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен выступила в поддержку выхода Крыма из состава Украины

Париж, , 17:54 — REGNUM Страны Европейского союза (ЕС) должны отказаться от валюты в виде евро и перейти на расчеты в единой валюте ECU (European Currency Unit). Эта денежная единица использовалась в европейской валютной системе в период с 1979 по 1998 годы. Об этом, как передает Reuters, сообщила лидер партии «Национальный фронт» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

При этом политик добавила, что в случае победы на президентских выборах национальный долг Франции будет пересчитан в новой национальной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2017 г. лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен выступила в поддержку выхода Крыма из состава Украины и присоединения к Российской Федерации (РФ).

«Я абсолютно не считаю, что имела места незаконная аннексия, — отметила кандидат в президенты Франции. — Был проведен референдум, жители Крыма желали присоединиться к России».

Читайте также: Марин Ле Пен могут запретить въезд на Украину