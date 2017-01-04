Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на тактику выжженной земли

Москва, , 15:26 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации ответило на заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что Россия якобы использует в Сирии «тактику выжженной земли». Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 января, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Бессовестный Бреннан заявил, что Россия якобы использует в Сирии тактику выжженной земли. При этом директор ЦРУ соврал, что США никогда бы не использовали подобную тактику ни в одном из конфликтов.

«Главе ЦРУ господину Джону Бреннану прежде чем растекаться мыслью по скатерти о якобы использовании Россией в Сирии невозможной для США «тактики выжженной земли» не мешало бы знать и помнить историю возникновения этого термина», — заявил Конашенков.

Он также добавил, что Бреннану стоит помнить о том, что рано или поздно за все придется отвечать. «Рано или поздно за всё это придётся отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасёт», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Лживость заявления Бреннана абсолютна. В российской военной истории тактика выжженной земли практически не применялась. При этом США эту тактику активно использовали практически во всех военных конфликтах, в которые влезали. Отдельно стоит вспомнить войну во Вьетнаме, где американцы буквально выжигали сельскую местность напалмом, что приводило к огромным жертвам среди мирного населения.

Протокол I Женевских конвенций 1977 г. запрещает уничтожение в ходе боевых действий запасов и источников пищи и питьевой воды для мирного населения. В числе стран, до сих пор не ратифицировавших Протокол I, — США, Израиль, Иран, Пакистан.