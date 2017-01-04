Среда, 04 Января 2017 года
16:00:01 МСК

В Литве опасаются недружелюбной вербовки членов Сейма

Политика
Глава парламента Литвы объяснил, зачем депутатам нужна опека ДГБ

Вильнюс, 4 Января 2017, 15:11 — REGNUM  Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис считает, что членам Сейма необходимо пройти обучение в департаменте госбезопасности, потому что им «важно защититься от внешних угроз и влияния чужой страны», сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 января.

«Это самое обычное ознакомление с угрозами — как через них могут действовать недружелюбные службы, чего люди могут даже не понять, потому что большинство членов Сейма — 60% — новички. Они могут этого вообще не понять», — сказал спикер Сейма в эфире радиостанции Žinių radijаs.

По его словам, таким образом можно будет гарантировать, что члены Сейма поймут возникающие угрозы и смогут от них защититься. Спикер Сейма отрицает, что таким образом разведывательные учреждения смогут вмешиваться в парламентскую деятельность.

«ДГБ работает с внешними угрозами, и в этом вся суть. И если кому-то не нравится, что кто-то будет знать больше — нет ничего плохого в том, чтобы знать больше. Каждый человек останется при своем мнении, будет все рассматривать и примет это через призму своего понимания. Но он по крайней мере будет знать, что такое угрозы», — сказал Пранцкетис.

По поводу планируемых учений на прошедшей 14 декабря 2016 года встрече договорились спикер Сейма и глава ДГБ Дарюс Яунишкис. Темы учений будут предлагать сотрудники ДГБ, их целью будет объяснить членам Сейма, что такое разведка, чем она отличается от криминальной разведки.

Ранее глава ДГБ Дарюс Яунишкис жаловался, что на госбезопасность власти выделяют меньше средств, но вокруг угрозы, и возможно нападение агрессора, перед которым свою работу выполняют вражеские шпионы. Финансирование после этого было решено увеличить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шпионские страсти в Прибалтике
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное