В Литве опасаются недружелюбной вербовки членов Сейма

Вильнюс, , 15:11 — REGNUM Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис считает, что членам Сейма необходимо пройти обучение в департаменте госбезопасности, потому что им «важно защититься от внешних угроз и влияния чужой страны», сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 января.

«Это самое обычное ознакомление с угрозами — как через них могут действовать недружелюбные службы, чего люди могут даже не понять, потому что большинство членов Сейма — 60% — новички. Они могут этого вообще не понять», — сказал спикер Сейма в эфире радиостанции Žinių radijаs.

По его словам, таким образом можно будет гарантировать, что члены Сейма поймут возникающие угрозы и смогут от них защититься. Спикер Сейма отрицает, что таким образом разведывательные учреждения смогут вмешиваться в парламентскую деятельность.

«ДГБ работает с внешними угрозами, и в этом вся суть. И если кому-то не нравится, что кто-то будет знать больше — нет ничего плохого в том, чтобы знать больше. Каждый человек останется при своем мнении, будет все рассматривать и примет это через призму своего понимания. Но он по крайней мере будет знать, что такое угрозы», — сказал Пранцкетис.

По поводу планируемых учений на прошедшей 14 декабря 2016 года встрече договорились спикер Сейма и глава ДГБ Дарюс Яунишкис. Темы учений будут предлагать сотрудники ДГБ, их целью будет объяснить членам Сейма, что такое разведка, чем она отличается от криминальной разведки.

Ранее глава ДГБ Дарюс Яунишкис жаловался, что на госбезопасность власти выделяют меньше средств, но вокруг угрозы, и возможно нападение агрессора, перед которым свою работу выполняют вражеские шпионы. Финансирование после этого было решено увеличить.