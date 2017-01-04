Минобороны РФ показало, как работает «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

Корабль воюет против террористов в составе российской эскадры у берегов Сирии

Москва, , 14:56 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором показана работа боевой авиации тяжелого авианесущего ракетного крейсера (ТАВКР) Северного флота России «Адмирал Кузнецов».

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сейчас находится в составе российской эскадры у берегов Сирийской Арабской Республики в Восточном Средиземноморье. Корабль принимает непосредственное участие в антитеррористической операции.

Свой очередной поход в Сирию ТАВКР «Адмирал Кузнецов» начал 15 октября минувшего года. Он вышел к сирийским берегам с полностью укомплектованным авиакрылом, численностью до 50 самолетов и вертолетов.

Обновленный смешанный авиаполк ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил в 2016 году. Он состоит из новейших корабельных версий МиГ-29 и вертолетов Ка-52К.