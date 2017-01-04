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Казахстан возглавил два комитета в Совете безопасности ООН

Политика
Под его председательством будут проходить заседания по Сомали и Эритрее

Нью-Йорк, США, 4 Января 2017, 14:50 — REGNUM  Приоритетными вопросами в работе Совета безопасности ООН для Казахстана станут превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, а также нераспространение, урегулирование конфликтов и противодействие международному терроризму. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Барлыбай Садыков на заседании Совбеза, состоявшемся 3 января 2017 года. Как сообщила сегодня, 4 января, пресс-служба МИД Казахстана, в своем выступлении Садыков обратил внимание на важность совместных усилий для создания к 2045 году, к столетию ООН, мира без ядерного оружия, войн и конфликтов.

На первом заседании Совбеза ООН была определена повестка на январь 2017 года. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН на тему «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», которые состоятся 10 января.

Под председательством Казахстана пройдут заседания Комитетов СБ ООН по Сомали и Эритрее и по борьбе с террористическими группировками.

Напомним, 1 января 2017 года Казахстан официально приступил к обязанностям непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Накануне, 31 декабря 2016 года, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония установления государственного флага Республики Казахстан перед Залом Совета Безопасности ООН, а также табличек с названием страны за столами переговоров в зале Совета и в комнате для закрытых консультаций.

Казахстан стал первой страной Средней Азии, удостоившейся статуса непостоянного члена Совбеза ООН. Членство Казахстана в Совбезе продлится до 2018 года.

По мнению специального представителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИДа России Замира Кабулова, председательство Казахстана в комитетах Совбеза ООН даст стране хороший шанс проявить наколенный внешнеполитический опыт. «Мы знаем о намерениях Казахстана возглавить один или даже два важных Комитета в Совбезе, как раз касающихся Афганистана. Мы всецело это поддерживаем и считаем, что это позитивно. Мы будем помогать казахскому председательству работать эффективно и решать задачи вместе с нами и другими членами мирового сообщества», — отметил Кабулов.

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