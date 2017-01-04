Эрдоган: Целью теракта в Стамбуле была поляризация турецкого общества

Анкара, , 14:20 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 января, что целью теракта в Стамбуле была поляризация турецкого общества, сообщает Figaro.

С таким заявлением Эрдоган выступил в рамках первой после Нового года речи. По словам главы Турции, теракт был «направлен на поляризацию общества, что крайне очевидно».

«Мы не склонимся и будем сохранять наше хладнокровие», — добавил он.

Напомним, теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Неизвестный ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям, в результате чего 39 человек погибло, еще около 70 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).