В Литве приняли план борьбы с Белорусской АЭС

Вильнюс, , 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас 3 января обсудили дальнейшее сотрудничество госучреждений в связи с «небезопасным проектом Белорусской АЭС», сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 января, в МИД Литвы. Линкявичюс отметил, что «из-за угрозы, вызываемой Белорусской АЭС, необходимы консолидированные усилия всех госучреждений и политических партий».

«Вместе с министрами энергетики и охраны окружающей среды мы договорились не только продолжить, но укрепить работу литовских учреждений и координирование действий как на национальном, так и на международном уровне», — заявил министр иностранных дел.

Министры также договорились теснее координировать действия и использовать двусторонние и многосторонние меры, дипломатические и другие контакты при активном привлечении поддержки международного сообщества, чтобы Белоруссия «не реализовывала небезопасно развиваемый проект АЭС, как вызывающий угрозу для национальной безопасности Литвы».

«Здесь свой вклад могут внести все политические партии — не только представляя предложения или используя свои контакты, но и чувствуя ответственность за ту потенциальную угрозу, которая должна объединить наши силы для общей цели», — заявил Линкявичюс.

Также было решено назначить посла для спецпоручений, который должен будет координировать действия Литвы в связи с осуществляемым в Белоруссии проектом АЭС. Имя посла пока не называется.

Министры также составили письма главам Еврокомиссии и гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, обращая внимание на «уже на шестой инцидент, связанный со строительством Белорусской АЭС», и попросив гарантий контроля этих организаций в проекте Белорусской АЭС.

Литва в письмах выражает уверенность в том, что если Белоруссия будет дальше развивать «небезопасный проект АЭС» и не соблюдать международные требования безопасности, это проект АЭС «должен быть остановлен как вызывающий угрозу для безопасности всего региона».

«В 2009 году Литва выразила желание участвовать в процессе межгосударственной оценки воздействия на окружающую среду проекта Белорусской АЭС согласно Конвенции Эспоо и уже на протяжении семи лет стремится, чтобы Белоруссия осуществила требования этой конвенции. Белоруссия развивает проект АЭС, не придерживаясь международных требований, которые установлены в Конвенции Эспоо и Охрусской конвенции. Белоруссия до сих пор не ответила на вопросы Литвы по поводу возможного воздействия Белорусской АЭС на жителей Литвы и окружающую среду, не выполняет обязательств и обещаний пригласить миссию МАГАТЭ для проверки площадки и провести стресс-тесты по методологии ЕС», — заявили в МИД Литвы.

«Литва выражает беспокойство в международном масштабе в связи с проблемами в области ядерной безопасности, охраны окружающей среды и радиационной безопасности и в связи с постоянно повторяющимися инцидентами, касающимися строительства Белорусской АЭС. Только в одном 2016 году произошли 6 известных Литвы инцидентов, о которых Литвы узнала не из официальных источников, а из СМИ. Отмечается, что после инцидента, произошедшего 10 июля 2016 года, во время которого с высоты 4 метров упал корпус реактора весом 300 тонн, только благодаря принципиальной позиции Литвы Белоруссия согласилась заменить поврежденный корпус реактора», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Главные вопросы Литвы по поводу ядерной безопасности и охраны окружающей среды так и остались без ответа, настаивают в ведомстве: почему и на основании каких критериев для строительства АЭС была выбрана эта площадка — всего в 50 км от столицы Литвы Вильнюса; оценивались ли другие площадки; когда Белоруссия пригласит специализированную миссию МАГАТЭ для оценки площадки; какие сейсмические исследования были проведены на площадке в Островце, на которой были зафиксированы землетрясения; когда Белоруссия проведет стресс-тесты на устойчивость АЭС; выдержали бы конструкции АЭС падение тяжеловесного самолета; как для охлаждения реактора АЭС будет использоваться вода из реки Нерис; как будет обеспечиваться непрерывная поставка воды для охлаждения АЭС; какое воздействие АЭС окажет на экосистему Нериса и питьевую воду; какое воздействие эксплуатация АЭС окажет на окружающую среду и жителей Литвы при нормальных условиях и в случае инцидента; какие будут подготовлены аварийные планы; как будут утилизироваться радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо и другие вопросы.

Напомним, что Литва стала активно протестовать против строительства БелАЭС сразу же, как стало ясно, что свой собственный проект по строительству АЭС по технологиям Hitachi (аналогичным, что и на Фукусиме) не будет реализован из-за отсутствия средств и инвестиций. Литва, когда работала Игналинская АЭС, являлась донором всего региона, однако после закрытия станции по требованию ЕС стала энергодефицитным регионом.

Отметим также, что литовская сторона наотрез отказывается принимать белорусские делегации для разъяснения всех интересующих вопросов. Только в 2016 году впервые прошли два раунда переговоров, однако Литва категорически отказалась их рассматривать, как консультации и подписывать итоги.