Литва не будет выдавать России задержанного соратника Саакашвили

Вильнюс, , 13:48 — REGNUM Генпрокуратура Литвы приняла постановление не выдавать России гражданина Грузии Зураба Майсурадзе для уголовного преследования за преступное деяние и аннулировала меры пресечения, ранее назначенные этому лицу, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 января, в генпрокуратуре Литвы. На данный момент постановление и материалы по делу переданы для утверждения в Вильнюсский окружной суд.

Гражданин Грузии Майсурадзе, прилетевший из Киева, был задержан в Вильнюсском аэропорту в ночь на 2 декабря. Во время проверки прибывающих в Литву не граждан ЕС, было установлено, что он объявлен в международный розыск по подозрению в преступлении, связанным с террористической деятельностью. Розыск объявила Российская Федерация.

«Генпрокуратура, получив информацию о задержанном гражданине иностранного государства, немедленно начала собирать все необходимые данные, чтобы тщательно и объективно оценить ситуацию, поэтому уже спустя несколько дней Майсурадзе были назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, ему были ограничены возможности выезда из страны до тех пор, пока не будет решен вопрос экстрадиции», — пояснили в литовском ведомстве.

Как пояснили в генпрокуратуре, в ходе сотрудничества с учреждениями Литвы и других стран, в течение нескольких недель были получены все данные и документы, необходимые для принятия решения. Прокуратура получила просьбу России выдать ей задержанное лицо в последних числах декабря 2016 года.

По заявлению литовской стороны, после оценки собранного материала в прокуратуре пришли к выводу, что просьба о выдаче Майсурадзе для уголовного преследования, «представлена по политическим мотивам и связана с осуществляемой Россией внешней политикой в отношении Грузии, поэтому, согласно национальным правовым актам и установкам международных соглашений Литвы, просьба Генпрокуратуры России выдать ей гражданина Грузии не может быть удовлетворена».

Так, в уголовном кодексе Литвы предусмотрено, что передача любого лица (вне зависимости от гражданства) невозможна в случае, если лицо преследуется за преступление политического характера. Такие же установки утверждены в Уголовно-процессуальном кодексе Литвы, заявили в ведомстве.

«В Европейской конвенции об экстрадиции также предусмотрено, что страна, получив просьбу об экстрадиции, имеет право трактовать преступление как политическое и связанное с политическим, и на основании этого не выдать лицо. То же самое правило применяется и в том случае, если у страны есть важные причины полагать, что просьба выдать лицо за криминальное преступление была представлена для того, чтобы можно было в судебном порядке преследовать лицо или назначить ему наказание по политическим мотивам, или что эти причины могли обусловить положение того лица», — пояснили в Генпрокуратуре Литвы.

Отмечается, что при рассмотрении просьбы иностранного государства об экстрадиции вопрос вины лица и доказательства не рассматриваются.

Напомним, Россия объявила Майсурадзе в международный розыск по подозрению в совершении связанных с терроризмом преступлений.

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