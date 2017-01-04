СБУ требует от МИД Украины запретить Марин Ле Пен въезд в страну

Киев, , 13:32 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) направила запрос в украинское министерство иностранных дел по поводу запрета на въезд в страну лидеру французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом сегодня, 4 января, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука.

Он сообщил, что 3 января СБУ направила в МИД Украины письмо с требованием запретить Марин Ле Пен въезд на Украину. «Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпожа Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», — сказал Ткачук.

Напомним, 3 января Ле Пен заявила, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Она напомнила, что был проведен референдум и большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.

На Украине это заявление восприняли в штыки и пригрозили запретить Ле Пен въезд в эту страну.