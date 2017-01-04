Глава МИД Турции: Нарушения перемирия в Сирии угрожают мирным переговорам

Нарушения совершают «Хезболла», другие шиитские формирования, а также «режим» Асада

Анкара, , 13:20 — REGNUM

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 4 января, что нарушения перемирия в Сирии угрожают подорвать мирные переговоры, которые должны пройти в столице Казахстана, сообщает Figaro.

«Если нам не удастся оставить рост числа нарушений режима прекращения огня, может быть подорван мирный процесс в Астане», — отметил он дипломат. «Когда мы смотрим на то, кто совершает эти нарушения, мы четко видим, что это «Хезболла», в особенности, а также шиитские группировки и режим [президента Сирии Башара Асада]», — подчеркнул Чавушоглу, добавив, что Иран должен «надавить на вооруженные шиитские формирования и режим».

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу 30 декабря 2016 г. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Россия, Турция и Иран выступили гарантами этого соглашения.

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