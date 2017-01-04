«ЦРУ призналось в стратегии «выжженной совести»

Москва, , 12:45 — REGNUM Очередная ложь против России о тактике выжженной земли — это признание ЦРУ в своей собственной стратегии «выжженной совести». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя заявление главы ЦРУ Джона Бреннана.

«Россия реализовала беспрецедентную гуманитарную операцию по спасению сирийского народа от удара террористов, разминировала дома, больницы и школы, обеспечила лекарством и едой. В то время как США увлеченно наносили удары по тем, кто воевал с террористами, каждый раз называя это ошибкой», — отметила депутат.

По мнению Яровой, вся геополитика США, основанная на пренебрежении суверенными правами народов, разжигании цветных революций и информационных войнах — одна большая ошибка, дорого отходящаяся безопасности всего мира.

«Очень хотелось бы верить что политика «выжженной совести» США уйдет в прошлое вместе с уходящей администрацией Белого дома», — заявила парламентарий.

Россия в Сирии применяла «тактику выжженной земли», которая привела к многочисленным разрушениям и «тысячам невинных жертв», заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью PBS. «К сожалению, Россия изобразила всю оппозицию как террористов. Поэтому они и пошли на эти дерзкие и, на мой взгляд, безрассудные военные действия, уничтожившие так много сирийцев», — добавил Бреннан.