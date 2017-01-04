Халифа Хафтар: «Мы ожидаем помощи от всех в борьбе с ИГИЛ»

Триполи, , 12:36 — REGNUM Ливийский генерал Халифа Хафтар призвал страны Евросоюза оказать помощь в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В интервью итальянской газете Il Corriere della Sera он выразил недовольство сотрудничеством с Италией и ответил на вопрос о том, почему пока рано говорить о полном взаимодействии с правительством Фаиза Сараджа.

«Итальянцев мы всегда рады видеть. Жаль, что некоторые из них решили остаться с нашими врагами», — заявил ливийский военный деятель.

В начале беседы генерал упрекнул европейцев в том, что они и понятия не имеют, с какой скоростью ИГИЛ и местные исламские движения начали угрожать, похищать, убивать в Ливии тех, кого они посчитали врагами.

Далее рассказал, как собирал свою армию: «В Триполи я пытался выступать с обращениями за помощью к старой армии. Но правительство хотело арестовать меня. Тогда я пришел в Бенгази. Я собрал 300 добровольцев среди самых преданных солдат вместе с 25 вооруженными офицерами, у нас было 75 автомобилей. В настоящее время у меня 50 000 солдат, которые контролируют около 80 процентов территории страны. Мы патрулируем нефтяные месторождения на Востоке в Рас-Лануф, Бреге, Эс-Сидре. Никто не ворует газ и нефть. Здесь торжествует закон».

Относительно недавнего визита в Москву и вопроса корреспондента о том, получал ли Хафтар какую-либо помощь от президента России Владимир Путина, главнокомандующий отметил, что Ливия имеет долгую историю хороших отношений с РФ. «Я поехал в Москву, потому что я хотел возобновить несколько контрактов, прерванных в 2011 году. Я одобряю политику Путина и его усилия в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке».

При этом Хафтар подчеркнул, что у Москвы нет никаких договоренностей о поставке оружия в Ливию, так как Россия является частью Совета Безопасности ООН, который проголосовал за военное эмбарго в отношении Ливии. «Россия работает серьезно, соблюдая международные конвенции. Нам сказали, что оружие может прийти только после окончания блокады, и Путин постарается, чтобы блокаду сняли».

Главнокомандующий вооруженными силами Ливии призвал Европу и все страны активнее помогать в борьбе с террористами.

«Тем не менее, мы ожидаем помощи от всех в борьбе с ИГИЛ. Мы будем рады сотрудничать с Англией, Францией или Германией».

Что касается сотрудничества с Италией, то Хафтар не скрыл разочарования и недовольства: «Мы готовы сотрудничать и с Италией, к сожалению, до сих пор правительство Рима решило осуществлять поддержку только другой стороне Ливии. Вы послали 250 человек, солдат и медицинский персонал, для помощи больницы города Мисурата. Для нас ничего. Недавно Италия обещала отправить два самолета для транспортировки в итальянские больницы некоторые наших тяжело раненных. Но до сих пор они не прилетели, возможно, из-за плохой погоды. Мы ожидали большего сотрудничества».

При этом генерал сразу же сделал серьезную оговорку: «Но я бы рекомендовал зарубежным странам не вмешиваться в наши внутренние дела. Пусть ливийцы сами заботятся о Ливии».

О возможном сотрудничестве с правительством премьер-министра Фаиза Сараджа Хафтар ответил, что пока «обстоятельства не являются благоприятными во время политики»: «Мы находимся в военном положении, доминируют вопросы безопасности. Мы должны бороться, чтобы спасти страну от исламских экстремистов. Когда мы победим экстремистов, мы вернемся к вопросу о демократии и выборах. Но не сейчас. (…). Лично я не имею ничего против Сараджа. В последний раз мы говорили с ним 16 января 2016 г. Проблема не он, но люди вокруг него. Если вы действительно намерен бороться, что принести мир в страну, он должен взять оружие и вступить в наши ряды. Мы всегда ему будем рады».

Напомним, что в условиях гражданской войны в Ливии действуют два правительства. Первое — это парламент на востоке страны в Тобруке, расположенном недалеко от города Бенгази. Второе — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). В марте в Триполи, после многочисленных трудностей, при поддержке ООН все же начало работать правительство национального согласия, однако его не признал избранный на всеобщих выборах 2014 года парламент Ливии в Тобруке. Ливийская армия — союзник парламента, не признает новые власти.