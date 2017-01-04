«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»

Воронеж, , 11:24 — REGNUM В Белоруссии сегодня можно наблюдать те же самые процессы, которые привели к «майдану» и всем последовавшим за ним событиям на Украине. Такое мнение ИА REGNUM высказал доктор исторических наук, доцент, директор Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета Аркадий Минаков.

«Я не знаю точно, что происходит в Белоруссии. Но я точно знаю, что произошло на Украине. Исходя из общей логики процессов, даю руку на отсечение, что в Белоруссии происходит абсолютно то же самое, что на Украине привело к Майдану», — отметил ученый.

«Скорее всего, никакой работы с общественными русскими организациями не ведется, напротив, они подавляются «нашей» стороной. Это мы уже видим. А вот поляки, украинцы, литовцы, евросоюзовцы и американцы такую работу с союзными им организациями ведут, и ведут очень интенсивно. Особенно с молодежью. Например, обучают ее в Польше и предоставляют там работу», — считает собеседник агентства.

По мнению Аркадия Минакова, не исключено, что в Белоруссии идет процесс формирования военизированных молодежных организаций: «Они еще слабы, но — лиха беда начало, им достаточно совместно «попрактиковаться» на Украине с соответствующими бандеровскими организациями».

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«Нашей» стороной затрачиваются гигантские средства на «работу» с белорусской бюрократией, результат будет тот же чудовищно провальный, что и в результате «работы» с украинской. Эти средства будут обеспечивать «белорусскую независимость». В первую очередь от Москвы, — считает Аркадий Минаков. — То, что местным свядомым уже отдана вся или почти вся гуманитарная сфера — к бабушке ходить не надо. Белорусам, как и украинцам, внушается, что они являются нерусскими, а Белоруссия — не Россия. Не надо обольщаться, что белорусский национализм слаб и белорусская мова слабо распространена. Равно как и нерусский вариант белорусской истории, где особую роль отводится влиянию Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой, а общерусские корни игнорируются».

«На Украине с подобного тоже все начиналось. В детсадах, школах, университетах, СМИ, в сфере культуры. В итоге мы получили войну в Новороссии и десятки тысяч трупов. Увы, грабли одни и те же: полное игнорирование значимости гуманитарных технологий, тупая совковая убежденность, что «бабло побеждает зло», «свои люди, сочтемся». Суриков типологически ничем не отличается от Черномырдина и Зурабова», — уверен собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Минске были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, которые выступали со статьями, посвященными внутренней политике, экономике, культуре Белоруссии. Сейчас они находятся под арестом по обвинению в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

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На пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков назвал арестованных «радикальными журналистами». Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство полностью разделяет точку зрения посла. «Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — сказала Захарова.

После этого заявления ИА REGNUM сообщило о намерении подать судебный иск к Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

«Слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно», — говорится в официальном заявлении ИА REGNUM.

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