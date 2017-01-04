Станислав Тарасов, , 11:19 — REGNUM

Двенадцать группировок, входящих в Свободную сирийскую армию (ССА), заявили о прекращении подготовки к переговорам, запланированным на середину января в Астане. Эти группировки обвинили сирийскую правительственную армию и ее союзников в нарушении режима прекращения огня (соглашение состоит из трех документов, один из которых предусматривает прекращение огня в стране между правительством и вооруженной оппозицией), в первую очередь — в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном к северо-западу от Дамаска. Там вновь и вновь возникали ожесточенные бои после того, как в конце декабря оппозиционные формирования захватили контроль над источниками водоснабжения сирийской столицы, поставив миллионы людей на грань гуманитарной катастрофы. Вода течет везде, кроме Дамаска. Помимо того, район Вади эль-Барада граничит с Ливаном откуда идет контрабанда оружия.

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), на стороне группировок в Вади-Барада сражаются также боевики радикальной группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее известной как «Фронт ан-Нусра» — сирийская ветвь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они упорно сопротивляются, не желая расставаться с этим важным участком, так как в случае его захвата правительственными войсками боевиков ждет поражение. При этом представители группировок говорят, что в их рядах нет никаких экстремистов. По логике, оппозиция и Дамаск могли бы решить мирным способом проблему Вади-Барада, чего не получилось. Скорее всего потому, что ССА не контролируют там ситуацию. По данным ливанских источников, Дамаск предлагал боевикам «Джебхат Фатх аш-Шам» покинуть этот район без боя и перебраться в Идлиб. Но они предложение не приняли, даже несмотря на то, что Свободная сирийская армия также пытались принудить группировку прекратить огонь.

В итоге ССА сама перешла в наступление, взяв под контроль две позиции, важные для дальнейшего развертывания операции в данном квадрате. Однако в Вади-Барада продолжаются столкновения и между «Хезболлой» и неопределенными силами, именуемыми западными СМИ «повстанцами». Напомним, когда Россия и Турция согласовали план введения всеобъемлющего перемирия в Сирии, было отмечено, во-первых, что он не распространяется на террористические организации, и, во-вторых, что Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада, а Анкара — сирийскую оппозицию. Свободная сирийская армия состоит из нескольких десятков военных группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой США. Как ранее заявлял официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, некоторых из них готовы были объединиться с российскими Вооруженными силами и сирийскими правительственными войсками, чтобы единым фронтом противостоять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим радикальным вооруженным формированиям.

Поэтому вопрос о том, согласовывали ли свою позицию входящие в ССА группировки с Турцией или они действуют по сценарию других внешних сил, остается открытым. Как и проблема, с кем именно из Сирийской свободной армии стоит сотрудничать в период подготовки, запланированным на середину января в Астане переговорам. В этой связи некоторые российские эксперты высказывают предположение, что «заявление группировок из ССА было сделано в интересах Анкары, которая открыто поддерживает группировку и не скрывает своего желания свергнуть Асада». Вступая в альянс с Россией, таким образом Турция «отсекает ее для достижения своих интересов от курдского вопроса» с учетом того, что «Москва стремится поскорее закончить сирийский конфликт».

Косвенно в пользу этой версии работает то, что Анкара в последние дни — после подписания совместного с Москвой и Тегераном заявления по сирийскому урегулированию — обвинила США в поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в поставках вооружения сирийским курдским группировкам, которые в Турции считают террористическими. Анкара грозится, что «Запад может потерять Турцию». Как заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым, «США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради террористов». Но эта дипломатическая партия имеет продолжительную историю. Турция стала осознавать, что на карту поставлен вопрос о сохранении ее территориальной целостности. Жертвовать в таких условиях альянсом с Москвой и Тегераном она не рискнет. Тем более что Совет Безопасности ООН 31 декабря2016 года единогласно принял подготовленную Россией резолюцию, одобряющую провозглашенный в Сирии режим прекращения огня и планы по формированию в стране переходного правительства для окончания гражданской войны.

Турция сама пытается вырваться из «замкнутого круга», видя, что помимо России на Ближнем Востоке укрепляет свои геополитические позиции и Иран. Тегеран не только в Сирии, он оказывает через «Хезболлах» влияние на ход событий в Ливане, сковывает возможности Саудовской Аравии через «прокси-войну» в Йемене. Анкара понимает, что на данном этапе в Сирии одними только дипломатическими ходами сохранить перемирие везде и в полной мере невозможно. В отношении некоторых вооруженных группировок придется действовать методом принуждения. А если будут сорваны переговоры в Астане, то призрачными окажутся усилия, которые предпринимает в Женеве спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура, и вряд ли окажется устойчивой европейская платформа в Вене.

Сейчас и Запад признает, что альянс Россия-Турция-Иран имеет важные последствия для расстановки сил в регионе и не только в рамках мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Потому велика вероятность того, что Анкара в скором времени вместо «оппортунистических» 12 группировок из ССА выдвинет на первый план другие, сделав соответствующий необходимый маневр, чтобы не подрывать выданный ей аванс доверия со стороны Москвы и Тегерана и сфокусировать общее внимание на политическое урегулирование сирийского кризиса.