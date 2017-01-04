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Трамп обеспокоен переносом брифинга разведки по «русским хакерам»

Политика
А был ли мальчик?

Вашингтон, 4 Января 2017, 11:13 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп крайне озадачен тем, что брифинг разведывательных служб США, посвященный «русским хакерам» и их коварным атакам на американские серверы, перенес на 6 января. Об этом Трамп написал в своем Twitter сегодня, 4 января.

«Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно!», — написал Трамп.

Ранее, 2 января, кандидат на пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер, которого выдвинул Трамп, заявил, что разведслужбы США в первую неделю Нового года должны провести специальный брифинг, посвященный мифическим атакам «русских хакеров» на серверы американских политических организаций в период президентской гонки.

Спайсер пояснил, что после того, как уходящий президент Барак Хусейн Обама получит исчерпывающий доклад спецслужб на этот счет, будет сделано заявление для прессы. При этом Спайсер подчеркнул, что американская разведка так и не предоставила избранному президенту Трампу убедительных доказательств того, что Россия имеет отношения к атакам хакеров на электронные системы политических организаций США.

Напомним, в ходе предвыборной гонки в США демократы заявили, что некие «русские хакеры» якобы взломали серверы американских политических организаций, в частности, Национального комитета демократической партии США. Информация с этих серверов была обнародована и повлияла на результаты выборов.

Эти обвинения поддержал уходящий президент-демократ Обама.

Тем не менее, до сих пор никто из представителей американских властей так и не предоставил каких-либо доказательств причастности России к этим хакерским атакам.

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