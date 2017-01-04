В грузинской партии ЕНД заявили о «юридическом тупике»

Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Проведение большого представительного съезда «Единого национального движения» оказалось под вопросом, так как организация съезда зашла в «юридический тупик». Об этом руководителям районных и городских организаций партии заявил ее исполнительный секретарь Серго Ратиани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает Ратиани в своем послании, политсовет партии, который 30 ноября принял решение о проведении съезда 20 января, должен был определить состав специальной комиссии по организации съезда, но не сделал этого. «Соответственно, организация съезда зашла в юридический тупик», — констатировал политик.

К сведению руководителей местных парторганизаций, которые собираются провести конференции для отбора делегатов на съезд, Серго Ратиани сообщил, что политсовет партии порядок проведения таких конференций не определил, поэтому конференции в случае их проведения будут сочтены нелегитимными, а вынесенные ими решения не будут иметь юридической силы.

Кроме порядка проведения местных конференций, неурегулированными остаются вопросы повестки дня съезда и процедуры голосования и подсчета голосов.

«Исходя из всего вышеуказанного, весь процесс организации съезда проходит с нарушением правил, соответственно, съезд Национального движения не будет легитимным и не будет иметь правовых последствий для партии», — пояснил Ратиани.

Как сообщалось ранее, в «Едином национальном движении» начался раскол между сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили и той группой лидеров, которая считает необходимым избрание нового председателя партии. Первые поддержали поданную Михаилом Саакашвили идею проведения масштабного, представительного съезда партии без переизбрания председателя. Вторая группа членов политсовета, в которой явно лидирует Гига Бокерия, предлагала провести менее представительный съезд и переизбрать председателя. Она же выдвигала на этот пост кандидатуру лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе. С небольшим перевесом в один голос на заседании политсовета 30 ноября победу одержала группа сторонников Саакашвили, в результате чего съезд был назначен на 20 января без вопроса переизбрания председателя партии в повестке дня.