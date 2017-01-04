Турция продлила чрезвычайное положение в стране на три месяца

Анкара, , 09:24 — REGNUM



Парламент Турции проголосовал 3 января за продление на три месяца чрезвычайного положения, которое было объявлено после провала государственного переворота 15 июля 2016 года, сообщает Associated Press.

Решение парламента продляет до 20 апреля чрезвычайное положение, введенное для уничтожения сети так называемых гюленистов — последователей мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который находится в США. Его власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота.

По мнению критиков, правительство использует чрезвычайное положение для подавления политических оппонентов, в том числе прокурдских политиков.