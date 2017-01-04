Один полицейский Египта погиб в результате вооруженного нападения

Каир, , 09:13 — REGNUM



Один сотрудник египетской полиции получил смертельные ранения 3 января, его коллега находится в критическом состоянии, после того как неизвестные открыли огонь по автомобилю правоохранителей на юге от Каира, заявил официальный источник в силах безопасности страны. Об этом сообщает Figaro.

Нападение, ответственность за которое на себя пока никто не взял, произошло в городе Абшвей, расположенном в мустафазе Эль-Файюм приблизительно в 120 км от столицы.

«Вооруженные люди на мотоцикле открыли огонь по автомобилю, в котором находились Махмуд Абдель Алим, глава следственного управления полиции Абшвей, а также один детектив, который его сопровождал», — отметил источник в управлении сил безопасности мустафазы Эль-Файюм.

По словам другого источника, нападение привело к смерти от полученных ранений детектива Йехия Абдель Сатара, которому две пули попали в грудь. Другой находившийся в автомобиле сотрудник полиции командующий Абдель Алим находится в критическом состоянии в полицейском госпитале в Каире, куда он был направлен после нападения.

Подобные нападения происходят в Каире и других городах дельты Нила довольно часто.