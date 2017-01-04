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ЦРУ: Русские в Сирии использовали тактику выжженной земли

Политика
США никогда не придерживались и не будут придерживаться подобной стратегии, уверен директор ЦРУ

Вашингтон, 4 Января 2017, 07:55 — REGNUM  Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан рассказал о недопустимом поведении российских вооруженных сил в зоне сирийского военного конфликта. Используемая Москвой «тактика выжженной земли» привела к тысячам жертв в Сирии, чего никогда бы не допустили США. Об этом директор ЦРУ рассказал во вторник, 3 января, в интервью PBS News Hour.

По мнению Бреннана, ЦРУ и в целом разведывательное сообщество США «всегда чувствовали», что президент России Владимир Путин «очень напористый и агрессивный». Подтверждение этому - его поведение в Крыму, на Украине и в Сирии, где он имеет обыкновение «поиграть мышцами». Во всех этих горячих точках Путин «играет по своим собственным правилам».

Российский лидер отказывается следовать тем правилам, которые США используют в зоне вооруженных военных конфликтов на территориях других стран. Соединенные Штаты никогда не стали бы использовать «тактику выжженной земли», жертвами которой становятся тысячи и тысячи невинных жертв, уверен глава ЦРУ. А именно так, по его мнению, сейчас действует Москва на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее международная коалиция во главе с США признала, что в результате нанесенных силами коалиции артиллерийских и авиаударов погибли не менее 188 мирных граждан. При этом в штабе коалиции признали достоверной информацию лишь пяти докладов о жертвах среди гражданского населения, заявив, что не имеют технической возможности подтвердить жертвы, опоминающееся в остальных 13 докладах, еще три документа вызывают сомнения и решение по ним не принято.

Между тем представитель международной правозащитной организации Amnesty International Нил Сэммондс заявил о том, что официальные данные министерства обороны США о жертвах среди мирного населения занижены как минимум в десять раз. Озвученные Пентагоном числа — это только лишь 5-10% от реального количества жертв, уверен правозащитник.

Читайте ранее в этом сюжете: США: жертвами авиаударов коалиции в Сирии и Ираке стали 188 мирных граждан

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