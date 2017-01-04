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В день инаугурации Трамп получит доступ к Twitter-аккаунту президента США

Политика
Однако уже сейчас подписчиков у его личной учетной записи в Twitter почти в полтора раза больше

Вашингтон, 4 Января 2017, 06:21 — REGNUM  Миллиардер Дональд Трамп, избранный на должность президента от Республиканской партии США, сможет публиковать короткие twit-сообщения с официального аккаунта президента США @POTUS. Такая возможность у избранного президента появиться в день его инаугурации, 20 января, сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление помощника президента по социальным медиа Дена Скавино.

Имя официальной учетной записи президента США в Twitter @POTUS является аббревиатурой от аглийского President of the United States. Интересно, что при переходе с используемого сейчас аккаунта @realDonaldTrump избранный президент потеряет около 5,5 миллиона подписчиков, поскольку у его действующей учетной записи 18,5 миллиона читателей, в отличие от 13 миллионов достанущихся ему «в наследство» подписчиков Барака Обамы.

Сообщается, что при передаче президентской учетной записи сохраняются ее подписчики, а все сообщения предыдущего хозяина Белого дома будут перенесены на другой аккаунт.

Кроме @POTUS, администрация президента получит в своей распоряжение учетные записи @flotus (First Lady of the United States), @vp (Vice-President), @whitehouse, @pressec (Press Secretary), @WHLive, @vplive, @lacasablanca и @cabinet.

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