Антониу Гутерриш предостерег от попыток идеализировать свою персону

Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Новый глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал не строить ложных иллюзий ни по поводу предстоящей работы, ни по поводу его личности. Об этом генеральный секретарь ООН заявил во время своего первого выступления, состоявшегося в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник, 3 января, передает CTV News.

Гутерриш выразил обеспокоенность проблемами, с которыми люди сталкиваются по всему миру и выразил надежду на их решение: «Я надеюсь, что мы сможет собраться вместе, чтобы решить эти проблемы». Среди вызовов, с которыми сталкивается современное человечество, он особо отметил глобальный терроризм, нарушение прав человека и значительно выросшее неравенство, как среди населения различных стран мира, так и растущий разрыв между правительством и обществом внутри стран.

Вместе с тем, генсек ООН обратил внимание присутствующих на определенные проблемы внутри международной организации, непозволяющие реагировать правильно на «чаяния, проблемы и тревоги людей по всему миру». Несомненно, важно гордиться всем, что сделала ООН для миллионов людей, но не менее важно осознавать недостатки организации, выяснять, с чем были связаны ее неудачи, для того, чтобы вместе наладить работу ООН. Одним из недостатков ООН, по мнению Гутерриша, является «смирительная бюрократия», существенным образом затрудняющая работу организации.

Комментируя связанные с его вступлением в должность ожидания, генсек ООН заявил коллегам, что не является волшебником, и единственным способом достичь заявленных в уставе организации целей — это совместная работа всех членов ООН как единой команды.

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