Среда, 04 Января 2017 года
06:53:30 МСК

Антониу Гутерриш предостерег от попыток идеализировать свою персону

Политика
Новый генсек ООН к совместному труду для решения и предотвращения конфликтов в мире

Нью-Йорк, США, 4 Января 2017, 05:46 — REGNUM  Новый глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал не строить ложных иллюзий ни по поводу предстоящей работы, ни по поводу его личности. Об этом генеральный секретарь ООН заявил во время своего первого выступления, состоявшегося в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник, 3 января, передает CTV News.

Гутерриш выразил обеспокоенность проблемами, с которыми люди сталкиваются по всему миру и выразил надежду на их решение: «Я надеюсь, что мы сможет собраться вместе, чтобы решить эти проблемы». Среди вызовов, с которыми сталкивается современное человечество, он особо отметил глобальный терроризм, нарушение прав человека и значительно выросшее неравенство, как среди населения различных стран мира, так и растущий разрыв между правительством и обществом внутри стран.

Вместе с тем, генсек ООН обратил внимание присутствующих на определенные проблемы внутри международной организации, непозволяющие реагировать правильно на «чаяния, проблемы и тревоги людей по всему миру». Несомненно, важно гордиться всем, что сделала ООН для миллионов людей, но не менее важно осознавать недостатки организации, выяснять, с чем были связаны ее неудачи, для того, чтобы вместе наладить работу ООН. Одним из недостатков ООН, по мнению Гутерриша, является «смирительная бюрократия», существенным образом затрудняющая работу организации.

Комментируя связанные с его вступлением в должность ожидания, генсек ООН заявил коллегам, что не является волшебником, и единственным способом достичь заявленных в уставе организации целей — это совместная работа всех членов ООН как единой команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый генсек ООН призвал всех жителей планеты бороться за мир

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
71-я сессия Генассамблеи ООН
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
ЛьвовУкраина Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
БразилиаБразилия Происшествия в местах лишения свободы Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное