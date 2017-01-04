Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
Вашингтон, 4 Января 2017, 04:18 — REGNUM Избранный президент США республиканец Дональд Трамп подтвердил информацию, обнародованную ранее его советником Келлиэн Конуэй: первая после победы на выборах большая пресс-конференция Трампа состоится в следующую среду, 11 января. Соответствующее сообщение миллиардер разметил в своем Twitter-аккаунте 4 января.
«Я проведу большую пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке», — заверил подписчиков Трамп.
Ранее Трамп заявлял о своих планах провести встречу с представителями прессы в середине декабря, однако это мероприятие так и не состоялось.
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