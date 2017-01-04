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В посольстве США оценили приглашение Кремля на Новогоднюю елку

Политика
...но не стали комментировать планы семей американских дипломатов

Москва, 4 Января 2017, 03:52 — REGNUM  Сотрудники американского посольства в Москве подтвердили получение 35 пригласительных билетов на праздник Новогодней елки в Кремле. Об этом во вторник, 3 января, сообщает RT.

Согласно заявлению представителя американской дипломатической миссии в Москве, полученные 35 приглашений с открытой датой. В посольстве отметили, что ценят жест Кремля, однако не могут комментировать информацию, касающуюся личной жизни дипломатов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отказался симметрично ответить на высылку 35 российских дипломатов из США, несмотря на однозначную позицию российского МИДа по этому вопросу. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал правительство РФ ответить на «выходки» администрации США должным образом, и напомним о том, что «взаимность — это закон дипломатии и международных отношений».

Тем не менее, 31 сотрудник американского посольства в Москве и 4 дипломата в Санкт-Петербурге не были высланы из страны. Российский лидер принял решение пригласить детей американских дипломатов на Кремлевскую елку.

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