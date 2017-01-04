Президенты Приднестровья и Молдавии встретятся в Бендерах

Тирасполь, , 03:51 — REGNUM Президенты Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский и Молдавии Игорь Додон проведут 4 января рабочую встречу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Приднестровья, встреча пройдет Бендерах (ПМР) в первой половине дня.

«В ходе встречи планируется обсуждение актуальных вопросов молдо-приднестровских отношений, а также практические аспекты, направленные на нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия. В рамках программы визита молдавской делегации в Приднестровье запланировано также посещение Храма святого благоверного князя Александра Невского и Исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость», — отметили в президентской пресс-службе.

Ранее, напомним, сразу после победы Красносельского на президентских выборах в ПМР Додон предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР. «У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки», — добавил Додон. Ранее он выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации.

В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР. После избрания на пост президент он сказал, что «не испытывает эйфории» в связи с недавним избранием президентом Молдавии Игоря Додона и не намерен обсуждать с Молдавией статус Приднестровской Молдавской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии Додон направил президенту ПМР предложение о встрече