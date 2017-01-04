Среда, 04 Января 2017 года
05:23:08 МСК

Президенты Приднестровья и Молдавии встретятся в Бендерах

Политика
Стороны обсудят нормализацию отношений между Кишиневом и Тирасполем

Тирасполь, 4 Января 2017, 03:51 — REGNUM  Президенты Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский и Молдавии Игорь Додон проведут 4 января рабочую встречу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Приднестровья, встреча пройдет Бендерах (ПМР) в первой половине дня.

«В ходе встречи планируется обсуждение актуальных вопросов молдо-приднестровских отношений, а также практические аспекты, направленные на нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия. В рамках программы визита молдавской делегации в Приднестровье запланировано также посещение Храма святого благоверного князя Александра Невского и Исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость», — отметили в президентской пресс-службе.

Ранее, напомним, сразу после победы Красносельского на президентских выборах в ПМР Додон предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР. «У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки», — добавил Додон. Ранее он выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации.

В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР. После избрания на пост президент он сказал, что «не испытывает эйфории» в связи с недавним избранием президентом Молдавии Игоря Додона и не намерен обсуждать с Молдавией статус Приднестровской Молдавской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии Додон направил президенту ПМР предложение о встрече

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
ЛьвовУкраина Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
БразилиаБразилия Происшествия в местах лишения свободы Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное