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Президент Молдавии Додон лишил гражданства экс-президента Румынии Бэсеску

Политика
Бэсеску намерен обжаловать решение в молдавском суде

Кишинёв, 4 Января 2017, 03:43 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон подписал 3 января указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства, которое было предоставлено тому прежним президентом Молдавии Николаем Тимофти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил, то гражданство было предоставлено Бэсеску незаконно.

Он напомнил, что Траян Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности путем присоединения к Румынии, а также отказывался признавать существование молдавского народа. «Все вышесказанное вступает в серьезное противоречие с положениями высшего закона — конституции РМ», — отметил Додон.

Также, по его словам, в случае с предоставлением гражданства Бэсеску была нарушена законная процедура, поскольку целый ряд государственных служб дали негативное заключение на данное решение, в том числе ввиду того, что Бэсеску находится под уголовным преследованием в Румынии.

Сам Бэсеску назвал решение Додона «политическим». «У нас разные взгляды. Додон хочет, чтобы Молдавия продолжала стоять на коленях под гегемонией Москвы. Я бы хотел, чтобы Молдавия шла по европейскому пути. И, почему нет, — объединилась с Румынией», — приводит слова Бэсеску издание Deschide. Бэсеску не исключил, что обжалует решение Додона в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, лишение известного своими румыноунионистскими взглядами Бэсеску молдавского гражданства было одним из предвыборных обещаний Игоря Додона в ходе президентской кампании. И это единственное из его громких обещаний, для выполнения которого у него есть необходимые полномочия. Впрочем, с большой вероятностью решение Додона об отмене указа бывшего президента Тимофти будет отменено молдавской судебной системой, которая ранее уже выносила решения о том, что в Молдавии можно легально агитировать за присоединение республики к Румынии или любому другому государству ненасильственными методами.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских «румынах» искусственна, поскольку формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи,. Однако факты оккупации этой территории с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять ее молдавское население «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Румынии Бэсеску дает советы молдавскому «стажеру» Додону

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