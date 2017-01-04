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Определился претендент на пост комиссии по бумагам и биржам США

Политика
Руководство комиссией собираются возложить на известного адвоката и финансиста

Вашингтон, 4 Января 2017, 02:54 — REGNUM  Известный адвокат с Уолл-стрит Джей Клейтон стал основным кандидатом на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Информацию об этом сообщает в среду, 4 января, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа определились с претендентом на должность председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, им стал адвокат и финансист Джей Клейнтон. Эту информацию агентству подтвердили два независимых источника.

Клейтон является официальным партнером международной юридической компании Sullivan & Cromwell, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Компания специализируется на государственных и частных слияниях.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США является главным американским агентством, в чью компетенцию входят функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия создана при 1934 году при президенте Рузвельте. Ее первым главой стал Джозеф Кеннеди, отец 35-го президента США Джона Кеннеди.

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