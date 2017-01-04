Власти Турции вновь продлили режим ЧС на три месяца

Анкара, , 02:09 — REGNUM Правительство Турции признало целесообразным продление режима чрезвычайного положение еще на три месяца. Решением парламента страны особые требования безопасности продолжат действовать с 19 января до 19 марта, сообщает в среду, 4 января, турецкое издание Habertürk.

Режим ЧП был введен парламентов Турции решением от 21 июля 2016 года, затем продлен еще на три месяца 11 октября. 19 января его действие должно было завершиться, однако парламентарии приняли решение об очередном его продлении.

Вводя особый режим на территории страны в июле прошлого года, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что власти Турции «быстро обезвредят все элементы террористической организации, задействованные в попытке переворота». При этом президент заявил, что действующие в стране институты демократии от принятого решения не пострадают, поскольку сам режим ЧП вводится для «пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод… граждан».

Режим ЧП наделяет президента и правительство Турции правом принятия законодательных актов без участия парламента.

Напомним, попытка военного вооруженного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Мятеж не увенчался успехом, и уже к утру следующего дня правительственным войскам удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.