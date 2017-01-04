Совместные военные учения РФ и Филиппин не вызвали беспокойства Госдепа США

Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Возможные российско-филиппинские совместные военные учения не представляют опасности для США и, в случае их проведения, никак не повлияют на отношения Вашингтона и Манилы. Об этом во вторник, 3 января, заявил официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби. Появившаяся в некоторых СМИ информация о возможном проведении совместных учений России и Филиппин не вызвала негативной реакции в США. По словам представителя госдепа, «каждое государство имеет право преследовать те цели, которые считает необходимыми». Право говорить о совместных планах принадлежит Москве и Маниле, подтвердил Кирби. Кроме того, представитель госдепартамента заверил журналистов, что вероятные российско-филиппинские военные учения никак не отразятся на сотрудничестве между США и Филиппинами.

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В ноябре 2016 года появилась информация о сокращении количества совместных филиппино-американских военных учений. Обе страны договорились продолжить сотрудничество в этой области, однако масштаб, периодичность проводимых мероприятий будут уменьшены, как и количество войск США, принимающих участие в маневрах.

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