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Госдеп не уверен, что КНДР способна создать ракету с ядерной боеголовкой

Политика
В ведомстве также не исключили введения новых санкций в отношении Северной Кореи

Вашингтон, 4 Января 2017, 00:37 — REGNUM  Вашингтон наблюдает усилия, предпринимаемые Пхеньяном для создания современного ядерного оружия, однако в госдепартаменте США считают, что КНДР пока не способна оснастить свои ракеты ядерными боеголовками. Об этом во вторник, 3 июля, сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление представителя госдепартамента США Джона Кирби.

Ранее в воскресенье, 1 января, в новогоднем обращении к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты близки к завершению. Скептически по этому поводу уже высказался избранный президент США Дональд Трамп. Аналогичного мнения придерживаются и в госдепартаменте США.

«Мы не считаем, что в данный момент времени, они<Северная Корея — ред.> обладают способностью оснастить хотя бы одну из них ядерной боеголовкой… но мы знаем, что он по-прежнему хочет иметь такую возможность», — заявил Кирби журналистам.

Представитель госдепа напомнил также, что в четверг, 5 января, в Вашингтоне пройдет встреча представителей Японии, Южной Кореи и США. Американскую группу переговорщиков будет возглавлять заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен.

«Нет сомнений, что напряженность на Корейском полуострове будет предметов обсуждения», — выразил уверенность Кирби.

В госдепе также не исключают введения новых санкций против КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп усомнился в способности КНДР создать угрожающее США ядерное оружие

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Ядерная программа Северной Кореи
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