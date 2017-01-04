Юрий Баранчик, , 00:30 — REGNUM

Ушедший 2016 год для Украины стал еще одной ступенью вниз на пути превращения в несостоявшееся государство. И это закономерно — нельзя бесконечно эксплуатировать советское экономическое наследие, не создавая ничего взамен. Нельзя брать в основание идеологического каркаса государства и общества идеи Бандеры и Шухевича и думать, что они будут служить духовному развитию общества.

Начнем с экономики. Внешний госдолг Украины вырос до 70 млрд. долларов при ВВП страны всего в 90,5 млрд. долларов в 2015 году. То есть, объем внешнего долга приближается к 80% ВВП. ЗВР составляют около 15 млрд. долларов, сократившись за два последних года на 10 млрд. долларов. При бюджете всего в 33 млрд. долларов страна получает только из России больше 10 млрд. долларов от гастарбайтеров. Введение визового режима между Украиной и Россией, за что так ратует глава МИД Украины Климкин, только ухудшит социально-экономическое положение основной массы украинцев.

Тарифы на ключевые виды коммунальных услуг выросли в полтора-два раза. В общей сложности с начала 2014-го тарифы на газ выросли в 8 раз, а на электроэнергию — в 4. В 2017-м цена электроэнергии вырастет ещё на 25−30%, а стоимость газа для населения могут «реформировать» ещё на 50%. Ситуация такова, что размер пенсии сейчас практически равен стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Фактически уничтожена промышленность — становой хребет украинской экономики. Распил корпусов предприятий и станков на металлолом стало обыденностью. Происходит деиндустриализация страны и скатывание ее к аграрно-сырьевой экономике. А такая экономика не в состоянии будет прокормить 35−40 млн. населения, оставшиеся на Украине. Соответственно, эмиграция из страны будет усиливаться.

Россия закрыла свой рынок для украинской товарной массы, а Европа так и не открыла. В результате за последние три года Украина потеряла от закрытия российского рынка около 100 млрд. долларов. Те же квоты, которые ЕС выделил для украинских товаров, по большинству позиций Украина выбрала еще в первые два-три месяца 2016 года. По сути, произошло одностороннее открытие рынка Украина продукции из ЕС.

«После Майдана, когда россияне начали блокировать наш экспорт на свою территорию, ситуация кардинально поменялась и сейчас 40% нашего экспорта сконцентрировано на территории ЕС, а на территорию России уходит менее 10% экспорта. Это если смотреть в структуре. Но если смотреть по деньгам, в 2013—2016 годы наш экспорт рухнул в разы. Включая и территорию ЕС. 40%, которые Украина сейчас реализует на территории ЕС, не равны 20% экспорта на территории ЕС в 2012 году. Ситуация катастрофическая», — отмечают украинские эксперты.

Порошенко и Коломойский грамотно разыграли комбинацию с национализацией «Приватбанка» и персонально на ней неплохо заработали. Об этом говорят сами украинские политики, например, Саакашвили: «Игорь Коломойский готовил «Приватбанк» к национализации в течение двух последних лет — путём вывода миллиардов за границу. И сегодня финансовую дыру, которую создал олигарх при помощи президента и правительства, должны покрыть сами украинцы. Из собственных карманов — в то время, как сам Коломойский преспокойно «свалил» в Лондон».

Более подробно схема совместного «кидка» Порошенко и Коломойским украинцев описана здесь — «Схема национализации Приватбанка или как грабят украинцев».

Что касается ситуации на 2017 год, то, как отмечают эксперты, «заглядывая в ближайшее будущее, в первой половине 2017-го ожидаются решения Высокого суда Лондона (3 млрд. долларов по выкупленным Москвой украинским еврооблигациям в декабре 2013-го) и Стокгольмского арбитража (спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» — претензии каждой из сторон около 30−35 млрд. долларов), которые могут привести к полному банкротству Украины. В принципе, и без того Украина является банкротом — даже не потому, что не может расплатиться по долгам, а потому, что ею управляет полностью разложившаяся политическая элита из числа патологических клептоманов. Наглядно продемонстрировали это опубликованные электронные декларации депутатов и чиновников, шокировавшие не только украинское общество, но и европейских коллег».

Во внутренней политике продолжает усиливаться напряженность, как между различными элитными игроками, вызванная сокращением доходов страны, с которых кормились элиты, так и внутри общества в целом, вызванная той же проблемой — резким падением доходов. К тому же та расстановка политических сил, которая была зафиксирована по результатам государственного переворота, уже давно не отвечает реальному политическом весу этих игроков. Лучше всего об этом говорит рейтинг партии Яценюка «Народный фронт», который колеблется в районе 1%, то есть статистической погрешности, при этом сама партия играет достаточно весомую роль в Раде.

Получается очень серьезное противоречие. С одной стороны, система требует своего обновления. Однако, с другой стороны, любая попытка такого обновления, даже частичного, например, досрочных выборов в Раду, может разбалансировать всю систему и привести к образованию новых очагов вооруженных конфликтов. Однако если систему не трогать, то пар все сильнее продолжает скапливаться под крышкой. То есть, ситуация такова, что удержание ситуации якобы под контролем приводит ко все большему накапливанию взрывоопасных элементов.

Основные бенефициары государственного переворота 2014 года делают все, чтобы не пустить к власти лидеров политического рейтинга «Батьковщину» Юлии Тимошенко и «Оппозиционный блок», которые при определенных условиях, возможно, с участием некоторых других политических сил в новом парламенте, смогли бы сформировать правительственную коалицию. И Тимошенко вполне могла бы стать премьер-министром, устроив для Петра Порошенко горячее окончание президентских полномочий.

И наконец, главная проблема внутренней политики Украины — нынешняя правящая группировка в Киеве за почти три года так и не нашла возможность решить мирным образом идущую в стране гражданскую войну, хотя последовательность шагов по ее прекращению уже давно прописана — это Минск-2, и подписана самим Киевом. Соответственно, если власть не выполняет те документы, которые она сама и подписывает, то не стоит удивляться тому, что за власть ее будут считать все меньше и меньше.

Если говорить стратегически, то после госпереворота 2014 года Украина так и не смогла избавиться от революционной ситуации. Пожар тлеет, а элиты демонстрируют неготовность с ним справиться. Понятно, такая ситуация не может продолжаться долго, особенно с учетом происходящих изменений на мировой геополитической сцене. Соответственно, каждый год, с 2014 года включительно, экономический и политический вес Украины для внешних игроков все более снижался.

Кредит доверия уменьшался и сегодня его практически не осталось. Это было вызвано многими факторами, из которых можно выделить следующие.

Во-первых, и США, и ЕС рассматривали кризис на Украине как возможность наказать Россию за ее слишком активные действия в мире, которые Москва стала предпринимать в 2013 году. Оптимальным для них был бы сценарий, когда Россия ввела бы войска для защиты русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Тогда ловушка бы захлопнулась, Россию выставили бы агрессором, США могли бы не только вводить санкции до бесконечности, но и главное получили бы решающий аргумент для подписания Трансатлантического торгового партнерства, чему активно сопротивлялись целых ряд европейских элит.

Во-вторых, мировая партия войны слишком активно хотела устроить на границе России очередную горячую точку, по примеру Афганистана, чтобы откачивать ресурсы не на развитие, а на войну.

Однако Россия не купилась на эти ловушки и смогла грамотно выйти из украинского кризиса, переведя его в долгоиграющий формат. А вот к этому уже оказались не готовы сами ястребы. Тем более, они явно недооценили силу России. Вместо упорствования в стоянии на «Укре», Москва посчитав, что ее силы и возможности «партнеры» серьезно недооценивают, открыла второй фронт в Сирии, где ее шансы выиграть ситуацию казались еще меньшими, чем на Украине, и постепенно стала обыгрывать там администрацию Обамы.

К тому же и сам Запад оказался не таким монолитным, как казалось. Сначала Брексит, волны беженцев и миграционный кризис, а потом и победа Трампа на выборах в США показали слабость европейских элит и раскол американских. В результате воздействия многих факторов, Запад вынужден был в течение 2016 года перейти к стратегической обороне.

Россия показала, что ее нынешняя вялотекущая стагнация на Украине вполне устраивает, так как страна получает от этого одни бонусы (Северный поток-2, Турецкий поток, приток населения — около 400 тысяч граждан Украины в год переходят в российское гражданство, загрузка промышленности за счет ликвидации украинских конкурентов и так далее). Европа в силу нарастания внутренних трудностей и противоречий больше не готова финансировать Украину и тем более поддерживать ее вступление в ЕС. Референдум в Голландии поставил на этом крест. Новая же администрация США и вовсе готова заключить пакт Путина-Трампа и разграничить сферы влияния России и Запада, с целью избегания в будущем военных конфликтов.

Таким образом, так называемая «евроинтеграция» — цель путча 2014 года — полностью провалилась. Декабрьский саммит лидеров стран ЕС подвёл черту под евроинтеграцией Украины, внеся унизительные для Киева поправки в Соглашение об ассоциации. Как мы писали в статье «Украина: от «Евромечты» остались только рваные кружева», «Европа приняла «историческое» решение. Европейский союз распространил официальное заявление, в котором подтверждается, что Украина не получит статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи. Соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины права на жительство или работу в ЕС, а также не даст права на свободное передвижение ее граждан в ЕС. Дополнительной финансовой помощи также не предполагается.

Таким образом, ЕС принял абсолютно все условия Нидерландов для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. Маленькая победа народа Голландии обернулась большим поражением главарей украинской хунты. Европа готова в таком виде подписать Соглашение, которое ее ни к чему не обязывает. Только надо ли оно в таком виде Украине? Как всегда, на самом видном месте обнаружился один маленький «пустячок»: из Соглашения убрали все пункты, ради которых оно, собственно говоря, и заключалось».

Как видно, ни на одном из стратегических направлений развития — экономика, внутренняя и внешняя политика — за последние три года не произошло прорывов. Ситуация для Киева только ухудшалась и ухудшалась стабильно. От коллапса нынешний необандеровский режим Украины спасала только внешняя кредитно-финансовая подпитка, хотя внутри страны все готово к ее разделу и, прежде всего, умонастроения региональных элит, которым необандеровская власть в Киеве не дала ничего.

Так, помимо ушедшего Крыма, Донецка и Луганска, по факту полностью вышла из подчинения Киеву Закарпатская область, ушедшая под управление клана Балоги, и Херсонская область: «Единая страна» продолжает атомизироваться. К примеру, в сентябре в Херсонском облсовете произошёл переворот: депутаты тайным голосованием отрешили от власти порошенковских ставленников. А Закарпатье и вовсе выпало де-факто из экономического и политико-правового пространства Украины, превратившись в вотчину одиозного депутата Рады Виктора Балоги и местной контрабандистской «элиты».

Соответственно, по итогам 2016 года можно констатировать, что ни одна из целей государственного переворота в 2014 году так и не достигнута. Торговли с ЕС — нет. Безвизового режима — нет. Надежд на вступление в ЕС — нет. Улучшения жизни — нет. Работы — нет. Есть — порванная в клочья экономика. Война всех со всеми. Бегство людей из страны. Рост агрессии и бытового насилия. Итоги правления необандеровской хунты плачевны. Довести страну до ручки за два с половиной года — это надо постараться.